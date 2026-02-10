"Дело Эпштейна": начато расследование против одного из архитекторов соглашений в Осло

Норвежская полиция начала расследование против дипломата и политического деятеля Терье Руд-Ларсена, одного из архитекторов соглашений в Осло. Он подозревается в коррупции в связи с делом Джеффри Эпштейна. Фигурантом расследования стала и его супруга Мона Юль, которая была вынуждена подать в отставку с должности посла Норвегии в Иордании и Ираке.

Следователи проверяют публикации СМИ, согласно которым Эпштейн завещал двум детям Юль и Руд-Ларсена по пять миллионов долларов. В опубликованных министерством юстиции США материалах сообщается что за несколько недель до ареста в 2019 году Эпштейн встречался с Руд-Ларсеном в Париже.

Как сообщает BBC, в связи с делом произведен обыск. Адвокаты супругов заявляют, что их клиенты сотрудничают со следствием, и выразили уверенность, что подозрения на подтвердятся.

Отметим, что Ларсен также занимал пост специального координатора ООН на оккупированных территориях и специального координатора ООН по ближневосточному мирному процессу. В 1996 году он в течение короткого периода был заместителем премьер-министра Норвегии.

После ухода с поста специального координатора в 2004 году он возглавил Международный институт мира при ООН. Этот пост он покинул в 2020 году из-за финансовых связей с Эпштейном. "Эти связи были большой ошибкой, я в них раскаиваюсь", – заявил он тогда.