Умер совладелец баскетбольного клуба "Маккаби" (Тель-Авив) Давид Федерман
время публикации: 08 февраля 2026 г., 12:33 | последнее обновление: 08 февраля 2026 г., 12:42
8 февраля на 82-м году жизни умер совладелец баскетбольного клуба "Маккаби" (Тель-Авив) Давид Федерман, сообщает официальный сайт клуба.
В заявлении говорится "Давид Федерман был преданным поклонником клуба всю жизнь, центральной и значимой фигурой в семье клуба на протяжении десятилетий".
Давид Федерман владел 29% акций клуба.
