8 февраля на 82-м году жизни умер совладелец баскетбольного клуба "Маккаби" (Тель-Авив) Давид Федерман, сообщает официальный сайт клуба.

В заявлении говорится "Давид Федерман был преданным поклонником клуба всю жизнь, центральной и значимой фигурой в семье клуба на протяжении десятилетий".

Давид Федерман владел 29% акций клуба.