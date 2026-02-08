x
08 февраля 2026
Спорт

Умер совладелец баскетбольного клуба "Маккаби" (Тель-Авив) Давид Федерман

Баскетбол
время публикации: 08 февраля 2026 г., 12:33 | последнее обновление: 08 февраля 2026 г., 12:42
Давид Федерман, 2009 год
Yossi Zeliger/Flash90

8 февраля на 82-м году жизни умер совладелец баскетбольного клуба "Маккаби" (Тель-Авив) Давид Федерман, сообщает официальный сайт клуба.

В заявлении говорится "Давид Федерман был преданным поклонником клуба всю жизнь, центральной и значимой фигурой в семье клуба на протяжении десятилетий".

Давид Федерман владел 29% акций клуба.

Спорт
