Чемпионат мира по футболу. Сомалийского арбитра не впустили в США
время публикации: 10 июня 2026 г., 13:20 | последнее обновление: 10 июня 2026 г., 13:20
Сомалийского арбитра Омара Артана не впустили в США, сообщает ВВС.
Его не впустили в аэропорту Майами. Артан - один из лучших арбитров Африки. Он был включен в список ФИФА для обслуживания матчей чемпионата мира.
По данным ВВС, арбитр был подвергнут 11-часовому допросу, после чего ему отказали во въезде в США.
Официально о причинах отказа не сообщается.
Американские СМИ писали, что арбитра подозревают в связях с предполагаемыми членами террористической организации.
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