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Спорт

Чемпионат мира по футболу. Сомалийского арбитра не впустили в США

Футбол
ЧМ по футболу 2026
Скандалы в спорте
время публикации: 10 июня 2026 г., 13:20 | последнее обновление: 10 июня 2026 г., 13:20
Чемпионат мира по футболу. Сомалийского арбитра не впустили в США
AP Photo/Farah Abdi Warsameh

Сомалийского арбитра Омара Артана не впустили в США, сообщает ВВС.

Его не впустили в аэропорту Майами. Артан - один из лучших арбитров Африки. Он был включен в список ФИФА для обслуживания матчей чемпионата мира.

По данным ВВС, арбитр был подвергнут 11-часовому допросу, после чего ему отказали во въезде в США.

Официально о причинах отказа не сообщается.

Американские СМИ писали, что арбитра подозревают в связях с предполагаемыми членами террористической организации.

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