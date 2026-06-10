Чемпионат мира по футболу. Сомалийского арбитра не впустили в США

Сомалийского арбитра Омара Артана не впустили в США, сообщает ВВС.

Его не впустили в аэропорту Майами. Артан - один из лучших арбитров Африки. Он был включен в список ФИФА для обслуживания матчей чемпионата мира.

По данным ВВС, арбитр был подвергнут 11-часовому допросу, после чего ему отказали во въезде в США.

Официально о причинах отказа не сообщается.

Американские СМИ писали, что арбитра подозревают в связях с предполагаемыми членами террористической организации.