Чемпионат мира по футболу. Самая дорогая команда - сборная Франции
время публикации: 10 июня 2026 г., 10:25 | последнее обновление: 10 июня 2026 г., 10:25
Завтра начинается чемпионат мира по футболу. В матче открытия встречаются сборные Мексики и ЮАР.
Портал transfermarkt опубликовал изменение стоимости игроков перед первенством мира. Соответственно, есть изменения в суммарной стоимости сборных.
Суммарная стоимость четырех сборных превышает 1 миллиард евро.
Лидирует сборная Франции -1.52 миллиарда евро.
Стоимость 15 игроков этой команды превышает 50 миллионов евро.
В пятерку входят:
2. Англия (1.36 миллиарда).
3. Испания (1.22).
4. Португалия (1.01).
5. Германия (0.947).
На последнем месте сборная Катара (19.93 миллиона евро).
Самый доогой игрок чемпионата - Ламин Ямаль (200 миллионов).
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