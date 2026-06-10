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Чемпионат мира по футболу. Самая дорогая команда - сборная Франции

Футбол
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ЧМ по футболу 2026
время публикации: 10 июня 2026 г., 10:25 | последнее обновление: 10 июня 2026 г., 10:25
Чемпионат мира по футболу. Самая дорогая команда - сборная Франции
AP Photo/Jeremias Gonzalez

Завтра начинается чемпионат мира по футболу. В матче открытия встречаются сборные Мексики и ЮАР.

Портал transfermarkt опубликовал изменение стоимости игроков перед первенством мира. Соответственно, есть изменения в суммарной стоимости сборных.

Суммарная стоимость четырех сборных превышает 1 миллиард евро.

Лидирует сборная Франции -1.52 миллиарда евро.

Стоимость 15 игроков этой команды превышает 50 миллионов евро.

В пятерку входят:

2. Англия (1.36 миллиарда).

3. Испания (1.22).

4. Португалия (1.01).

5. Германия (0.947).

На последнем месте сборная Катара (19.93 миллиона евро).

Самый доогой игрок чемпионата - Ламин Ямаль (200 миллионов).

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