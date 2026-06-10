Чемпионат мира по футболу. Самая опытная команда - сборная Хорватии
время публикации: 10 июня 2026 г., 10:05 | последнее обновление: 10 июня 2026 г., 10:19
Завтра начинается чемпионат мира по футболу. В матче открытия встречаются сборные Мексики и ЮАР.
Портал transfermarkt опубликовал список самых опытных и наименее опытных сборных турнира.
Самая опытная - сборная Хорватии - суммарное количество матчей за сборную 2479.
Семеро игроков "шашечных" старше 30 лет, а Лука Модрич - старше 40.
Самый опытный капитан - Лионель Месси. Следующий матч станет для него 200-й игрой за сборную Аргентины.
Наименее опытная - сборная ЮАР (суммарное количество матчей за сборную 473).
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