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Чемпионат мира по футболу. Самая опытная команда - сборная Хорватии

Футбол
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ЧМ по футболу 2026
время публикации: 10 июня 2026 г., 10:05 | последнее обновление: 10 июня 2026 г., 10:19
Чемпионат мира по футболу. Самая опытная команда - сборная Хорватии
AP Photo/Darko Bandic

Завтра начинается чемпионат мира по футболу. В матче открытия встречаются сборные Мексики и ЮАР.

Портал transfermarkt опубликовал список самых опытных и наименее опытных сборных турнира.

Самая опытная - сборная Хорватии - суммарное количество матчей за сборную 2479.

Семеро игроков "шашечных" старше 30 лет, а Лука Модрич - старше 40.

Самый опытный капитан - Лионель Месси. Следующий матч станет для него 200-й игрой за сборную Аргентины.

Наименее опытная - сборная ЮАР (суммарное количество матчей за сборную 473).

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