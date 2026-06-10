Чемпионат мира по футболу. Самая опытная команда - сборная Хорватии

Завтра начинается чемпионат мира по футболу. В матче открытия встречаются сборные Мексики и ЮАР.

Портал transfermarkt опубликовал список самых опытных и наименее опытных сборных турнира.

Самая опытная - сборная Хорватии - суммарное количество матчей за сборную 2479.

Семеро игроков "шашечных" старше 30 лет, а Лука Модрич - старше 40.

Самый опытный капитан - Лионель Месси. Следующий матч станет для него 200-й игрой за сборную Аргентины.

Наименее опытная - сборная ЮАР (суммарное количество матчей за сборную 473).