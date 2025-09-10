После Евробаскета Романом Соркиным заинтересовались несколько клубов НБА
время публикации: 10 сентября 2025 г., 17:46 | последнее обновление: 10 сентября 2025 г., 17:46
После впечатляющего выступления в матчах чемпионата Европы по баскетболу Роман Соркин привлек внимание нескольких клубов НБА, сообщает Sportando.
Контракт баскетболиста с тель-авивским "Маккаби" действует еще 4 года.
По данным Яна Бегли, в услугах израильского баскетболиста заинтересованы "Майми Хит", "Портленд Трэйл Блэйзерс" (за этот клуб выступает главная звезда сборной Израиля Дэни Авдия) и "Нью-Йорк Никс".
Среднестатистические показатели Романа Соркина в матчах Евробаскета - 16.5 + 6 подборов + 1.2 передачи.
Ссылки по теме