После Евробаскета Романом Соркиным заинтересовались несколько клубов НБА

После впечатляющего выступления в матчах чемпионата Европы по баскетболу Роман Соркин привлек внимание нескольких клубов НБА, сообщает Sportando.

Контракт баскетболиста с тель-авивским "Маккаби" действует еще 4 года.

По данным Яна Бегли, в услугах израильского баскетболиста заинтересованы "Майми Хит", "Портленд Трэйл Блэйзерс" (за этот клуб выступает главная звезда сборной Израиля Дэни Авдия) и "Нью-Йорк Никс".

Среднестатистические показатели Романа Соркина в матчах Евробаскета - 16.5 + 6 подборов + 1.2 передачи.