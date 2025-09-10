Евробаскет. Сборные Турции и Греции вышли в полуфинал

Сборные Турции и Греции вышли в полуфинал чемпионата Европы по баскетболу.

Турция - Польша 91:77

Все решилось во второй четверти, которую турки 27:13. После 20 минут 46:32.

По 19 очков набрали Альперен Шенгюн (+12 подборов + 10 передач), Джордан Лойд и Матеуш Понитка (+ 6 подборов + 6 передач).

Литва - Греция 76:87

Греки впервые вышли за 16 лет в полуфинал чемпионата Европы.

Яннис Адетокунбо набрал 29 очков и сделал 6 подборов.