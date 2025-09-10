x
10 сентября 2025
|
последняя новость: 07:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 сентября 2025
|
10 сентября 2025
|
последняя новость: 07:36
10 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Евробаскет. Сборные Турции и Греции вышли в полуфинал

Баскетбол
время публикации: 10 сентября 2025 г., 06:46 | последнее обновление: 10 сентября 2025 г., 06:46
Евробаскет. Сборные Турции и Греции вышли в полуфинал
AP Photo/Sergei Grits

Сборные Турции и Греции вышли в полуфинал чемпионата Европы по баскетболу.

Турция - Польша 91:77

Все решилось во второй четверти, которую турки 27:13. После 20 минут 46:32.

По 19 очков набрали Альперен Шенгюн (+12 подборов + 10 передач), Джордан Лойд и Матеуш Понитка (+ 6 подборов + 6 передач).

Литва - Греция 76:87

Греки впервые вышли за 16 лет в полуфинал чемпионата Европы.

Яннис Адетокунбо набрал 29 очков и сделал 6 подборов.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 сентября 2025

Евробаскет. Израильтяне проиграли грекам
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 сентября 2025

Евробаскет. Лука Дончич набрал 42 очка. Словенцы вышли в четвертьфинал
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 сентября 2025

Сенсация Евробаскета. Грузины победили сборную Франции и впервые вышли в четвертьфинал
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 сентября 2025

Евробаскет. Поляки одержали волевую победу над боснийцами. Рекорд Лойда