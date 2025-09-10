Евробаскет. Сборные Турции и Греции вышли в полуфинал
время публикации: 10 сентября 2025 г., 06:46 | последнее обновление: 10 сентября 2025 г., 06:46
Сборные Турции и Греции вышли в полуфинал чемпионата Европы по баскетболу.
Турция - Польша 91:77
Все решилось во второй четверти, которую турки 27:13. После 20 минут 46:32.
По 19 очков набрали Альперен Шенгюн (+12 подборов + 10 передач), Джордан Лойд и Матеуш Понитка (+ 6 подборов + 6 передач).
Литва - Греция 76:87
Греки впервые вышли за 16 лет в полуфинал чемпионата Европы.
Яннис Адетокунбо набрал 29 очков и сделал 6 подборов.
Ссылки по теме