НБА. Историческое достижение Леброна Джеймса
время публикации: 11 апреля 2026 г., 10:18 | последнее обновление: 11 апреля 2026 г., 10:24
В матче регулярного чемпионата НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" разгромил "Финикс Санз" 101:73.
"Лейкерс" играл без травмированного Луки Дончича.
Леброн Джеймс сделал "дабл-дабл" (28 + 6 подборов + 12 передач).
В первой половине матча он сделал передачу, которая стала 12-тысячной в его карьере. Леброн стал четвертым игроком в истории НБА, достигшим этой отметки.
