НБА. Историческое достижение Леброна Джеймса

В матче регулярного чемпионата НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" разгромил "Финикс Санз" 101:73.

"Лейкерс" играл без травмированного Луки Дончича.

Леброн Джеймс сделал "дабл-дабл" (28 + 6 подборов + 12 передач).

В первой половине матча он сделал передачу, которая стала 12-тысячной в его карьере. Леброн стал четвертым игроком в истории НБА, достигшим этой отметки.