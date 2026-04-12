12 апреля 2026
Футбол. "Бавария" установила рекорд Бундеслиги

время публикации: 12 апреля 2026 г., 12:00 | последнее обновление: 12 апреля 2026 г., 12:00
AP Photo/Jose Breton

В матче двадцать девятого тура чемпионата Германии "Бавария" в гостях разгромила "Санкт-Паули" 5:0.

В двадцати девяти матчах чемпионата "Бавария" забила 105 голов и установила рекорд Бундеслиги.

В сезоне 1971-72 годов "Бавария", в составе которой блистали Франц Беккенбауэр и Герд Мюллер, забила в чемпионате 101 гол.

До конца чемпионата еще пять туров.

