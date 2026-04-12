Отборочный матч чемпионата мира по футзалу. Израильтяне победили греков

В первом матче отборочного турнира чемпионата мира по футзалу израильтяне победили греков 4:2.

Два гола в ворота сборной Греции забил Тамир Школьник. По разу отличились Махмуд Тага и Ицхак А-Леви.

В параллельном матче сборные Норвегии и Эстонии сыграли вничь. 0:0.

Сегодня израильтяне играют со сборной Эстонии, 14 апреля - Норвегии.