Отборочный матч чемпионата мира по футзалу. Израильтяне победили греков
время публикации: 12 апреля 2026 г., 10:50 | последнее обновление: 12 апреля 2026 г., 10:50
В первом матче отборочного турнира чемпионата мира по футзалу израильтяне победили греков 4:2.
Два гола в ворота сборной Греции забил Тамир Школьник. По разу отличились Махмуд Тага и Ицхак А-Леви.
В параллельном матче сборные Норвегии и Эстонии сыграли вничь. 0:0.
Сегодня израильтяне играют со сборной Эстонии, 14 апреля - Норвегии.
