x
11 апреля 2026
|
последняя новость: 19:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
11 апреля 2026
|
11 апреля 2026
|
последняя новость: 19:00
11 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

В битве гигантов победил "Байер". Результаты матчей Бундеслиги

Футбол
время публикации: 11 апреля 2026 г., 19:00 | последнее обновление: 11 апреля 2026 г., 19:00
В битве гигантов победил "Байер". Результаты матчей Бундеслиги
AP Photo/Martin Meissner

Состоялись матчи двадцать девятого тура чемпионата Германии. "Байер" обыграл дортмундскую "Боруссию" 1:0.

Боруссия (Дортмунд) - Байер (Леверкузен) 0:1

Победный гол на 42-й минуте забил Роберт Андрих.

"Байер" поднялся на пятое место.

"Боруссия" отстает от "Баварии" на 9 очков.

Хайденхайм - Унион (Берлин) 3:1

"Хайденхайм" во втором сезоне подряд дважды обыгрывает "Унион".

Несмотря на победу, "Хайденхайм" остался на последнем месте.

Прервалась серия берлинцев из 11 игр без поражений.

Лейпциг - Боруссия (Менхенгладбах) 1:0

Победный гол на 81-й минуте забил 19-летний Ян Диоманде.

Вольфсбург - Айнтрахт (Франкфурт) 1:2

СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
