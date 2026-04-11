В битве гигантов победил "Байер". Результаты матчей Бундеслиги
время публикации: 11 апреля 2026 г., 19:00 | последнее обновление: 11 апреля 2026 г., 19:00
Состоялись матчи двадцать девятого тура чемпионата Германии. "Байер" обыграл дортмундскую "Боруссию" 1:0.
Боруссия (Дортмунд) - Байер (Леверкузен) 0:1
Победный гол на 42-й минуте забил Роберт Андрих.
"Байер" поднялся на пятое место.
"Боруссия" отстает от "Баварии" на 9 очков.
Хайденхайм - Унион (Берлин) 3:1
"Хайденхайм" во втором сезоне подряд дважды обыгрывает "Унион".
Несмотря на победу, "Хайденхайм" остался на последнем месте.
Прервалась серия берлинцев из 11 игр без поражений.
Лейпциг - Боруссия (Менхенгладбах) 1:0
Победный гол на 81-й минуте забил 19-летний Ян Диоманде.
Вольфсбург - Айнтрахт (Франкфурт) 1:2
