Футбол со скандалом. Результаты матчей чемпионата Израиля
Состоялись матчи двадцать шестого тура чемпионата Израиля по футболу.
Это последний тур второго круга, после которого происходит разделение на верхний и нижний плэй-офф.
Еще до последнего тура были известны пять участников верхнего плэй-офф: "Апоэль" (Беэр-Шева), "Бейтар" (Иерусалим), "Маккаби" (Тель-Авив), "Апоэль" (Тель-Авив) и "Маккаби" (Хайфа).
В последнем туре за место в верхнем плэй-офф вели борьбу "Апоэль" (Петах-Тиква) (у которого на два очка больше) и "Маккаби" (Нетания).
Апоэль (Птеах-Тиква) - Апоэль (Тель-Авив) 0:0
Ирони (Тверия) - Ашдод 0:0
Маккаби (Нетания) - Апоэль (Хайфа) 0:0
"Маккаби" в этом матче устраивала только победа.
Бней Сахнин - Маккаби Бней Райна 2:0
На 10-й минуте Ахмад Салман реализовал пенальти.
На 16-й минуте гости остались в меньшинстве. Абдалла Джабер (в 2021-23 годах защитник "Бней Сахнина") получил желтую карточку. Он стал спорить с судьей и был удален.
Владелец "Маккаби" настоял на том, чтобы игроки его команды ушли с поля. Матч возобновился через 5 минут.
На 64-й минуте гости остались вдевятером. Удален Ияд Абу Абайд (перешел из "Бней Сахнина" 11 февраля).
На шестой минуте компенсированного времени гол забил Йохан Нзи.