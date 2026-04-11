x
11 апреля 2026
|
последняя новость: 22:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
11 апреля 2026
|
11 апреля 2026
|
последняя новость: 22:59
11 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Футбол со скандалом. Результаты матчей чемпионата Израиля

Футбол
Скандалы в спорте
Спорт/важное
время публикации: 11 апреля 2026 г., 22:40 | последнее обновление: 11 апреля 2026 г., 22:46
AP Photo/Martin Meissner

Состоялись матчи двадцать шестого тура чемпионата Израиля по футболу.

Это последний тур второго круга, после которого происходит разделение на верхний и нижний плэй-офф.

Еще до последнего тура были известны пять участников верхнего плэй-офф: "Апоэль" (Беэр-Шева), "Бейтар" (Иерусалим), "Маккаби" (Тель-Авив), "Апоэль" (Тель-Авив) и "Маккаби" (Хайфа).

В последнем туре за место в верхнем плэй-офф вели борьбу "Апоэль" (Петах-Тиква) (у которого на два очка больше) и "Маккаби" (Нетания).

Апоэль (Птеах-Тиква) - Апоэль (Тель-Авив) 0:0

Ирони (Тверия) - Ашдод 0:0

Маккаби (Нетания) - Апоэль (Хайфа) 0:0

"Маккаби" в этом матче устраивала только победа.

Бней Сахнин - Маккаби Бней Райна 2:0

На 10-й минуте Ахмад Салман реализовал пенальти.

На 16-й минуте гости остались в меньшинстве. Абдалла Джабер (в 2021-23 годах защитник "Бней Сахнина") получил желтую карточку. Он стал спорить с судьей и был удален.

Владелец "Маккаби" настоял на том, чтобы игроки его команды ушли с поля. Матч возобновился через 5 минут.

На 64-й минуте гости остались вдевятером. Удален Ияд Абу Абайд (перешел из "Бней Сахнина" 11 февраля).

На шестой минуте компенсированного времени гол забил Йохан Нзи.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
