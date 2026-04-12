Чемпионат Англии. Даниэль Перец совершил три сэйва. "Саутгемптон победил

В матче сорок второго тура Чемпионшипа (второй английский дивизион) "Саугемптон" победил "Дерби" 2:1.

"Святые" поднялись на пятое место, одержав шестую победу в матчах, в которых ворота защищал израильский голкипер Даниэль Перец.

В этой игре Даниэль совершил три сэйва.

На 38-й минуте Карлтон Моррис вывел "Дерби" вперед.

На 62-й минуте Лео Шенца (в сентябре перешел из "Хайденхайма") сравнял счет 1:1.

На 69-й минуте бывший защитник "Андерлехта" и молодежного состава "Манчестер Сити" Тейлор Харвуд Беллис забил победный гол.

"Саугемптон", скорее всего, примет участие в турнире за право сыграть в Премьер-лиге (третья путевка). Догнать "Ковентри" он уже точно не сможет. "Ипсвич" - маловероятно. Отставание 6 очков за 4 тура до финиша.