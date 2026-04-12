12 апреля 2026
|
последняя новость: 15:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
12 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Шуре Демисе установила рекорд Парижского марафона

время публикации: 12 апреля 2026 г., 14:04 | последнее обновление: 12 апреля 2026 г., 14:04
AP Photo/Matt Marton

Победительницей и рекордсменкой Парижского марафона стала эфиопка Шуре Демисе. Она преодолела дистанцию за 2 часа 18 минут 33 секунды.

Рекорд кенийки Джудит Корир превзойден на 1 минуту 15 секунд.

На втором месте эфиопка Мисгане Алимайеху. Третьей финишировала кенийка Магдалин Масаи.

Победителем Парижского марафона стал Йеманебирхан Криппа (Италия). Он преодолел дистанцию за 2 часа 5 минут 18 секунд.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
