Шуре Демисе установила рекорд Парижского марафона

Победительницей и рекордсменкой Парижского марафона стала эфиопка Шуре Демисе. Она преодолела дистанцию за 2 часа 18 минут 33 секунды.

Рекорд кенийки Джудит Корир превзойден на 1 минуту 15 секунд.

На втором месте эфиопка Мисгане Алимайеху. Третьей финишировала кенийка Магдалин Масаи.

Победителем Парижского марафона стал Йеманебирхан Криппа (Италия). Он преодолел дистанцию за 2 часа 5 минут 18 секунд.