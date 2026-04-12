Шуре Демисе установила рекорд Парижского марафона
время публикации: 12 апреля 2026 г., 14:04 | последнее обновление: 12 апреля 2026 г., 14:04
Победительницей и рекордсменкой Парижского марафона стала эфиопка Шуре Демисе. Она преодолела дистанцию за 2 часа 18 минут 33 секунды.
Рекорд кенийки Джудит Корир превзойден на 1 минуту 15 секунд.
На втором месте эфиопка Мисгане Алимайеху. Третьей финишировала кенийка Магдалин Масаи.
Победителем Парижского марафона стал Йеманебирхан Криппа (Италия). Он преодолел дистанцию за 2 часа 5 минут 18 секунд.
