Марафон. Определены чемпионы Израиля

В рамках Тверийского марафона определены чемпионы Израиля по марафонскому бегу.

Чемпионом стал Давид Тейчао, преодолевший дистанцию за 2 часа 17 минут и 1 секунду.

Давид - многократный чемпион Израиля в беге на 800 и 1500 метров.

Чемпионкой Израиля стала Бетти Дойч, преодолевшая дистанцию за 2 часа 48 минут и 41 секунду.