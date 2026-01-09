x
Спорт
Спорт

Марафон. Определены чемпионы Израиля

Легкая атлетика
время публикации: 09 января 2026 г., 14:14 | последнее обновление: 09 января 2026 г., 14:14
Марафон. Определены чемпионы Израиля
AP Photo

В рамках Тверийского марафона определены чемпионы Израиля по марафонскому бегу.

Чемпионом стал Давид Тейчао, преодолевший дистанцию за 2 часа 17 минут и 1 секунду.

Давид - многократный чемпион Израиля в беге на 800 и 1500 метров.

Чемпионкой Израиля стала Бетти Дойч, преодолевшая дистанцию за 2 часа 48 минут и 41 секунду.

Спорт
