Спорт

Бывший нападающий сборной Израиля Бен Саар объявил о завершении карьеры

время публикации: 12 апреля 2026 г., 13:09 | последнее обновление: 12 апреля 2026 г., 13:18
Бывший нападающий сборной Израиля Бен Саар объявил о завершении карьеры
Бывший нападающий сборной Израиля Бен Саар объявил о завершении карьеры.

В свое время он считался одним из самых талантливых молодых нападающих Израиля.

Бен Саар начал профессиональную карьеру в "Чеоси", но за основную команду клуба играл редко. На правах аренды из "Челси" он выступал за "Куинз Парк Рейнджерс", "Шеффилд Уэйнсдэй" и "Де Графсхап" (Дотингем, Нидерланды).

Бен Саар выступал за команды "Эспаньол" (Барселона), "Апоэль" (Тель-Авив), "Осер" (Франция), "Герта" (Берлин), "Арминия" (Билефельд, Германия), "Виллем Твей" (Тилбург, Нидерланды), "Апоэль" (Беэр-Шева), АПОЭЛ (Никосия), "Маккаби" (Хайфа), "Маккаби" (Петах-Тиква).

Бен Саар - пятикратный чемпион Израиля, трехкратный обладатель Кубка Израиля. двукратный обладатель Суперкубка Израиля, победитель второй Бундеслиги (ав составе "Герты").

Он сыграл 44 матча за сборную Израиля, в которых забил 8 голов.

