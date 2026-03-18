Иерусалимский марафон перенесен на 17 апреля
время публикации: 18 марта 2026 г., 09:45 | последнее обновление: 18 марта 2026 г., 09:45
В связи с ситуацией в сфере безопасности принято решение о переносе Иерусалимского марафона на 17 апреля, сообщает "Исраэль а-Йом".
В заявлении организаторов говорится, что все регистрации участников остаются в силе. Они перенесены на новую дату.
Участники, которые не смогут выступить 17 апреля, могут выбрать между аннулированием регистрации и возвратом денег, или переносом регистрации на следующий Иерусалимский марафон, который состоится 19 марта 2027 года.
Срок подачи заявок до 5 апреля 2026 года.
