08 октября 2025
08 октября 2025
Спорт

Победителями юношеского чемпионата Европы по футзалу стали португальцы

Футбол
время публикации: 08 октября 2025 г., 07:07 | последнее обновление: 08 октября 2025 г., 07:07
Победителями юношеского чемпионата Европы по футзалу стали португальцы
AP Photo/Apichart Weerawong

В Кишиневе завершился юношеский чемпионат Европы по футзалу (спортсмены до 19 лет).

Во второй раз чемпионами стали португальцы, победившие в финале в дополнительное время сборную Испании 3:2.

Лучшим игроком и лучшим бомбардиром турнира стал португалец Родригу Монтейру.

Сборные Украины и Словении проиграли в полуфиналах.

Спорт
