Победителями юношеского чемпионата Европы по футзалу стали португальцы
время публикации: 08 октября 2025 г., 07:07 | последнее обновление: 08 октября 2025 г., 07:07
В Кишиневе завершился юношеский чемпионат Европы по футзалу (спортсмены до 19 лет).
Во второй раз чемпионами стали португальцы, победившие в финале в дополнительное время сборную Испании 3:2.
Лучшим игроком и лучшим бомбардиром турнира стал португалец Родригу Монтейру.
Сборные Украины и Словении проиграли в полуфиналах.
