Победителями юношеского чемпионата Европы по футзалу стали португальцы

В Кишиневе завершился юношеский чемпионат Европы по футзалу (спортсмены до 19 лет).

Во второй раз чемпионами стали португальцы, победившие в финале в дополнительное время сборную Испании 3:2.

Лучшим игроком и лучшим бомбардиром турнира стал португалец Родригу Монтейру.

Сборные Украины и Словении проиграли в полуфиналах.