Четыре клуба вышли в плэй-офф НХЛ
время публикации: 12 апреля 2026 г., 10:03 | последнее обновление: 12 апреля 2026 г., 10:10
По итогам большого игрового дня в плэй-офф НХЛ вышли четыре команды.
Участие в Кубке Стэнли обеспечили "Оттава Сенаторз". "Бостон Брюинз", "Эдмонтон Ойлерз", "Вегас Голден Найтс".
В плэй-офф в Восточной конференции вышли "Тампа-Бей". "Монреаль", "Каролина", "Баффало", "Питтсбург", "Оттава" и "Бостон".
За оставшееся место ведут борьбу "Филадельфия", "Коламбус", "Нью-Йорк айлендерс" и "Вашингтон".
В Западной конференции в плэй-офф вышли "Колорадо", "Даллас", "Миннесота", "Юта", "Эдмонтон", "Вегас".
На оставшиеся два места претендуют "Анахайи". "Нешвилл", "Лос-Анджелес". "Виннипег" и "Сан-Хосе".
"Детройт Ред Уингз" сегодня утратил шансы на продолжение сезона.
