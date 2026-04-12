Четыре клуба вышли в плэй-офф НХЛ

По итогам большого игрового дня в плэй-офф НХЛ вышли четыре команды.

Участие в Кубке Стэнли обеспечили "Оттава Сенаторз". "Бостон Брюинз", "Эдмонтон Ойлерз", "Вегас Голден Найтс".

В плэй-офф в Восточной конференции вышли "Тампа-Бей". "Монреаль", "Каролина", "Баффало", "Питтсбург", "Оттава" и "Бостон".

За оставшееся место ведут борьбу "Филадельфия", "Коламбус", "Нью-Йорк айлендерс" и "Вашингтон".

В Западной конференции в плэй-офф вышли "Колорадо", "Даллас", "Миннесота", "Юта", "Эдмонтон", "Вегас".

На оставшиеся два места претендуют "Анахайи". "Нешвилл", "Лос-Анджелес". "Виннипег" и "Сан-Хосе".

"Детройт Ред Уингз" сегодня утратил шансы на продолжение сезона.