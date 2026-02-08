Футбол. Манор Соломон забил. Результаты матчей чемпионата Италии

Состоялись матчи двадцать четвертого тура чемпионата Италии. "Фиорентина" сыграла вничью с "Торино" 2:2.

Дженоа - Наполи 2:3

Счет в матче открыл украинский полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский.

Неаполитанцы одержали вторую победу подряд и занимают третье место.

Фиорентина (Флоренция) - Торино 2:2

Гости вышли вперед на 26-й минуте. Бывший полузащитник "Челси" Чезаре Касадеи оказался один перед воротами и головой отправил мяч в сетку 0:1.

На 51-й минуте Манор Соломон метров с 20 пробил в "девятку" 1:1. Израильтянин забивает вов втором матче Серии А подряд.

Через 6 минут Соломон начал голевую атаку длинным пасом с центра поля. Арендованный у "Лидса" Джек Харрисон прострелил. Мойзе Кин пробил в угол 2:1.

Туринцы отыгрались на четвертой минуте компенсированного времени. Навес со штрафного. Бывший защитник "Монако" Гильермо Марипан головой отправил мяч в дальний угол 2:2.