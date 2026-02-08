x
08 февраля 2026
|
последняя новость: 10:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 февраля 2026
|
08 февраля 2026
|
последняя новость: 10:25
08 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Футбол. Манор Соломон забил. Результаты матчей чемпионата Италии

Футбол
время публикации: 08 февраля 2026 г., 08:08 | последнее обновление: 08 февраля 2026 г., 08:08
Футбол. Манор Соломон забил. Результаты матчей чемпионата Италии
AP Photo/Andrew Medichini

Состоялись матчи двадцать четвертого тура чемпионата Италии. "Фиорентина" сыграла вничью с "Торино" 2:2.

Дженоа - Наполи 2:3

Счет в матче открыл украинский полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский.

Неаполитанцы одержали вторую победу подряд и занимают третье место.

Фиорентина (Флоренция) - Торино 2:2

Гости вышли вперед на 26-й минуте. Бывший полузащитник "Челси" Чезаре Касадеи оказался один перед воротами и головой отправил мяч в сетку 0:1.

На 51-й минуте Манор Соломон метров с 20 пробил в "девятку" 1:1. Израильтянин забивает вов втором матче Серии А подряд.

Через 6 минут Соломон начал голевую атаку длинным пасом с центра поля. Арендованный у "Лидса" Джек Харрисон прострелил. Мойзе Кин пробил в угол 2:1.

Туринцы отыгрались на четвертой минуте компенсированного времени. Навес со штрафного. Бывший защитник "Монако" Гильермо Марипан головой отправил мяч в дальний угол 2:2.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 февраля 2026

"Маккаби" (Хайфа) не сумел победить в столице. Результаты матчей чемпионата Израиля по футболу
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 февраля 2026

Футбол. Чемпионат Англии. "Манчестер Юнайтед" победил "Тоттенхэм"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 февраля 2026

Футбол. Матч чемпионата Испании перенесен из-за состояния поля в Мадриде
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 февраля 2026

СМИ. Из-за "дела Криштиану Роналду" саудовская лига потеряла миллиарды долларов