Футзал. В аэропорту Ухты умер бразильский игрок российского клуба
время публикации: 07 января 2026 г., 09:14 | последнее обновление: 07 января 2026 г., 09:14
6 января в аэропорту Ухты умер 32-летний бразильский футболист (футзал) Фелипе Алекс, сообщают российские СМИ.
Он выступал за команду "Норильский никель".
"Норильски никель" сыграл вничью с "Ухтой" 2:2.
Во время посадки на самолет в аэропорту бразилец почувствовал себя плохо. Он потерял сознание и упал.
Фелипе Алекс выступал за "Норильский никель" с 2020 года. Он был одним из лидеров команды.
Вингер был победителем футзальной Лиги чемпионов в составе лиссабонского "Спортинга".
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 января 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 января 2026