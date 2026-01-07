Футзал. В аэропорту Ухты умер бразильский игрок российского клуба

6 января в аэропорту Ухты умер 32-летний бразильский футболист (футзал) Фелипе Алекс, сообщают российские СМИ.

Он выступал за команду "Норильский никель".

"Норильски никель" сыграл вничью с "Ухтой" 2:2.

Во время посадки на самолет в аэропорту бразилец почувствовал себя плохо. Он потерял сознание и упал.

Фелипе Алекс выступал за "Норильский никель" с 2020 года. Он был одним из лидеров команды.

Вингер был победителем футзальной Лиги чемпионов в составе лиссабонского "Спортинга".