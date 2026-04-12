x
Спорт

Впервые в истории Бундеслиги. Главным тренером назначена женщина

Футбол
время публикации: 12 апреля 2026 г., 14:49 | последнее обновление: 12 апреля 2026 г., 14:49
AP Photo/Ebrahim Noroozi

Главным тренером "Униона" (Берлин) назначена Мари-Луиза Эта, сообщает официальный сайт клуба.

Женщина впервые стала главным тренером клуба Бундеслиги.

Контракт с ней рассчитан до конца сезона.

Ранее она тренировала молодежную команду "Униона".

На данный момент берлинская команда занимает 11-е место.

Ранее Мари-Луиза Эта тренировала женские кадетскую, юниорскую и юношескую сборные Германии (до 15, 17, 19 лет).

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 апреля 2026

Квалификация юношеского Евро. Израильтянки разгромили сборную Казахстана
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 апреля 2026

Бывший нападающий сборной Израиля Бен Саар объявил о завершении карьеры
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 апреля 2026

Футбол. "Бавария" установила рекорд Бундеслиги
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 апреля 2026

Отборочный матч чемпионата мира по футзалу. Израильтяне победили греков