Впервые в истории Бундеслиги. Главным тренером назначена женщина
время публикации: 12 апреля 2026 г., 14:49 | последнее обновление: 12 апреля 2026 г., 14:49
Главным тренером "Униона" (Берлин) назначена Мари-Луиза Эта, сообщает официальный сайт клуба.
Женщина впервые стала главным тренером клуба Бундеслиги.
Контракт с ней рассчитан до конца сезона.
Ранее она тренировала молодежную команду "Униона".
На данный момент берлинская команда занимает 11-е место.
Ранее Мари-Луиза Эта тренировала женские кадетскую, юниорскую и юношескую сборные Германии (до 15, 17, 19 лет).
