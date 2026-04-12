Впервые в истории Бундеслиги. Главным тренером назначена женщина

Главным тренером "Униона" (Берлин) назначена Мари-Луиза Эта, сообщает официальный сайт клуба.

Женщина впервые стала главным тренером клуба Бундеслиги.

Контракт с ней рассчитан до конца сезона.

Ранее она тренировала молодежную команду "Униона".

На данный момент берлинская команда занимает 11-е место.

Ранее Мари-Луиза Эта тренировала женские кадетскую, юниорскую и юношескую сборные Германии (до 15, 17, 19 лет).