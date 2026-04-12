Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Квалификация юношеского Евро. Израильтянки разгромили сборную Казахстана

Футбол
Спорт/важное
время публикации: 12 апреля 2026 г., 14:33 | последнее обновление: 12 апреля 2026 г., 14:33
Квалификация юношеского Евро. Израильтянки разгромили сборную Казахстана
AP Photo/Eduardo Verdugo

В матче отборочного турнира женского юношеского чемпионата Европы по футболу (спортсменки до 19 лет) израильтянки разгромили сборную Казахстана 3:0.

В двух матчах израильтянки одержали две победы.

Победитель группы 3 лиги В будет определен в матче Израиль - Болгария.

Все голы в ворота сборной Казахстана были забиты в первые 26 минут игры. Отличились Тамар Горен (Майнц. Она забила два гола в ворота сборной Мальты в первом матче), Тамар Аркоби (Маккаби, Тель-Авив) и Зив Рот Хазан (Кирьят-Гат).

