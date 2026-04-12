Квалификация юношеского Евро. Израильтянки разгромили сборную Казахстана

В матче отборочного турнира женского юношеского чемпионата Европы по футболу (спортсменки до 19 лет) израильтянки разгромили сборную Казахстана 3:0.

В двух матчах израильтянки одержали две победы.

Победитель группы 3 лиги В будет определен в матче Израиль - Болгария.

Все голы в ворота сборной Казахстана были забиты в первые 26 минут игры. Отличились Тамар Горен (Майнц. Она забила два гола в ворота сборной Мальты в первом матче), Тамар Аркоби (Маккаби, Тель-Авив) и Зив Рот Хазан (Кирьят-Гат).