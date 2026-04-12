Бокс. Тайсон Фьюри победил россиянина

В Лондоне состоялся большой вечер бокса. Британец Тайсон Фьюри победил россиянина Арсланбека Махмудова.

Счет по карточкам 120:108 (дважды), 119:109.

Бой проходил с явным преимуществом экс-чемпиона мира.

Махмудов часто атаковал, но редко пробивал защиту британца. Фьюри нанес значительно больше точных ударов.

После боя Тайсон Фьюри бросил вызов Энтони Джошуа, который находился в зале.