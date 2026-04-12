12 апреля 2026
Бокс. Тайсон Фьюри победил россиянина

время публикации: 12 апреля 2026 г., 07:20 | последнее обновление: 12 апреля 2026 г., 07:20
AP Photo/Frank Augstein

В Лондоне состоялся большой вечер бокса. Британец Тайсон Фьюри победил россиянина Арсланбека Махмудова.

Счет по карточкам 120:108 (дважды), 119:109.

Бой проходил с явным преимуществом экс-чемпиона мира.

Махмудов часто атаковал, но редко пробивал защиту британца. Фьюри нанес значительно больше точных ударов.

После боя Тайсон Фьюри бросил вызов Энтони Джошуа, который находился в зале.

