Бокс. Тайсон Фьюри победил россиянина
время публикации: 12 апреля 2026 г., 07:20 | последнее обновление: 12 апреля 2026 г., 07:20
В Лондоне состоялся большой вечер бокса. Британец Тайсон Фьюри победил россиянина Арсланбека Махмудова.
Счет по карточкам 120:108 (дважды), 119:109.
Бой проходил с явным преимуществом экс-чемпиона мира.
Махмудов часто атаковал, но редко пробивал защиту британца. Фьюри нанес значительно больше точных ударов.
После боя Тайсон Фьюри бросил вызов Энтони Джошуа, который находился в зале.
Ссылки по теме
