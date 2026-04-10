Бокс. Бой за вакантный пояс чемпиона мира. Кубинец победил россиянина

В Монреале состоялся бой за звание чемпиона мира по боксу во втором среднем весе по версии IBF.

В поединке за вакантный пояс кубинец Ослейс Иглесиас досрочно победил россиянина Павла Силягина, который до этого на профессиональном ринге не проигрывал.

Бой проходил при большом преимуществе кубинског боксера.

После восьмого раунда россиянин отказался от продолжения боя.

Пояс стал вакантным после того как Теренс Кроуфорд объявил о завершении карьеры.

Ослейс Иглесиас в 2022 году стал чемпионом мира по версии IBO.