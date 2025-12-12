"Реал" победил "Басконию". Результаты матчей Евролиги
Состоялись матчи пятнадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги. "Реал" победил "Басконию" 94:87.
Милан (Италия) - Панатинаикос (Афины, Греция) 95:89
Греки потерпели второе поражение подряд и занимают девятое место.
Последнюю четверть гости выиграли 30:16.
Защитник "Милана" Армони Брукс набрал 26 очков и сделал 5 подборов.
Валенсия (Испания) - Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) 94:82
"Валенсия" одержала четвертую победу подряд и догнала лидирующий "Апоэль" (10 побед).
Бывший защитник тель-авивского "Маккаби" Кэмерон Тейлор (Валенсия) набрал 20 очков и сделал 5 подборов.
Париж (Франция) - Жальгирис (Каунас, Литва) 105:108
"Париж" потерпел четвертое поражение подряд.
Гости выиграли третью четверть со счетом 32:17.
Самый результативный игрок матча Надир Хифи (Париж) (27 + 5 передач).
Лидер "Жальгириса"Сильвен Франсиско набрал 26 очков, сделал 4 полдбора и 5 передач.
Реал (Мадрид, Испания) - Баскния (Витория, Испания) 94:87
"Реал" одержал четвертую победу подряд и поднялся на десятое место.
Поражение "Басконии" дало возможность "Маккаби" подняться на 17-е место.