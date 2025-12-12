x
12 декабря 2025
|
последняя новость: 08:39
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 декабря 2025
|
12 декабря 2025
|
последняя новость: 08:39
12 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

"Реал" победил "Басконию". Результаты матчей Евролиги

Баскетбол
время публикации: 12 декабря 2025 г., 08:00 | последнее обновление: 12 декабря 2025 г., 08:00
"Реал" победил "Басконию". Результаты матчей Евролиги
AP Photo/Randall Benton

Состоялись матчи пятнадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги. "Реал" победил "Басконию" 94:87.

Милан (Италия) - Панатинаикос (Афины, Греция) 95:89

Греки потерпели второе поражение подряд и занимают девятое место.

Последнюю четверть гости выиграли 30:16.

Защитник "Милана" Армони Брукс набрал 26 очков и сделал 5 подборов.

Валенсия (Испания) - Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) 94:82

"Валенсия" одержала четвертую победу подряд и догнала лидирующий "Апоэль" (10 побед).

Бывший защитник тель-авивского "Маккаби" Кэмерон Тейлор (Валенсия) набрал 20 очков и сделал 5 подборов.

Париж (Франция) - Жальгирис (Каунас, Литва) 105:108

"Париж" потерпел четвертое поражение подряд.

Гости выиграли третью четверть со счетом 32:17.

Самый результативный игрок матча Надир Хифи (Париж) (27 + 5 передач).

Лидер "Жальгириса"Сильвен Франсиско набрал 26 очков, сделал 4 полдбора и 5 передач.

Реал (Мадрид, Испания) - Баскния (Витория, Испания) 94:87

"Реал" одержал четвертую победу подряд и поднялся на десятое место.

Поражение "Басконии" дало возможность "Маккаби" подняться на 17-е место.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 декабря 2025

Евролига. "Маккаби" победил французов
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 декабря 2025

"Оклахома-Сити Тендер" повторил рекорд НБА
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 декабря 2025

Баскетбол. Зак Хэнкинс вернулся в Израиль