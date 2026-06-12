Чемпионат мира по футболу. Анонс матча Канада - Босния и Герцеговина

В Торонто в 22:00 по израильскому времени начнется матч Канада - Босния и Герцеговина.

Главный арбитр матча аргентинец Факундо Тельо.

Матч может стать решающим в борьбе за второе место в группе (фаворитом считается сборная Швейцарии).

Хозяева поля считаются явным фаворитом игры.

На своем поле от канадцев ждут успешного начала.

Козыри канадцев - высокий прессинг и быстрые переходы из бороны в атаку.

У хозяев проблемы в обороне. Несколько ключевых игроков травмированы либо восстанавливаются после травм. Ожидается, что матч пропустит главная звезда сборной Альфонсо Дэвис.

Боснийцы стали основной сенсацией европейского отбора, оставив без чемпионата мира сборную Италии. "Драконы" умеют "сушить игру" и выжидать своего шанса.

Ранее эти сборные между собой не встречались.

Эксперты считают более вероятной победу хозяев.