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Чемпионат мира по футболу. Анонс матча США - Парагвай

Футбол
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 12 июня 2026 г., 10:06 | последнее обновление: 12 июня 2026 г., 10:06
Чемпионат мира по футболу. Анонс матча США - Парагвай
AP Photo/Andre Penner

Сегодня "в бой вступают" две команды-хозяйки чемпионата мира по футболу.

13 июня в 4 утра по израильскому времени в Инглвуде (Лос-Анджелес) начнется матч группы D США - Парагвай.

Главный арбитр - Данни Маккели (Нидерланды).

Эксперты и букмекеры считают наиболее вероятным исходом матча победу хозяев.

Атакующий футбол хозяев против вязкого разрушительного стиля гостей.

Команда Маурисио Почеттино делает ставку на высокий прессинг и быстрый возврат мяча.

Густаво Альфаро создал настоящую оборонительную машину, умеющую добиваться нужного результата.

Счет в личных встречах 5:2 в пользу сборной США. Американцы выиграли три последних матча против сборной Парагвая.

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