Чемпионат мира по футболу. Анонс матча США - Парагвай
время публикации: 12 июня 2026 г., 10:06 | последнее обновление: 12 июня 2026 г., 10:06
Сегодня "в бой вступают" две команды-хозяйки чемпионата мира по футболу.
13 июня в 4 утра по израильскому времени в Инглвуде (Лос-Анджелес) начнется матч группы D США - Парагвай.
Главный арбитр - Данни Маккели (Нидерланды).
Эксперты и букмекеры считают наиболее вероятным исходом матча победу хозяев.
Атакующий футбол хозяев против вязкого разрушительного стиля гостей.
Команда Маурисио Почеттино делает ставку на высокий прессинг и быстрый возврат мяча.
Густаво Альфаро создал настоящую оборонительную машину, умеющую добиваться нужного результата.
Счет в личных встречах 5:2 в пользу сборной США. Американцы выиграли три последних матча против сборной Парагвая.
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