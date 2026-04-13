Отборочный матч чемпионата мира по футзалу. Израильтяне сыграли вничью с эстонцами
время публикации: 13 апреля 2026 г., 07:30 | последнее обновление: 13 апреля 2026 г., 07:38
В матче второго тура отборочного турнира чемпионата мира по футзалу израильтяне сыграли вничью с эстонцами 4:4.
Израильтяне вели в счете 1:0, 2:1, 4:3.
Два гола в ворота эстонцев забил Ицхак А-Леви (Долфинс Ашдод). По разу отличились Дан Бар-Эль (Маккаби, Нетания) и Став Бен-Аарон.
Положение команд после двух туров (в следующий этап выходят команды, занявшие первое и второе места): Израиль, Норвегия по 4 очка, Эстония 2, Греция 0.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 апреля 2026