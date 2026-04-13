Отборочный матч чемпионата мира по футзалу. Израильтяне сыграли вничью с эстонцами

В матче второго тура отборочного турнира чемпионата мира по футзалу израильтяне сыграли вничью с эстонцами 4:4.

Израильтяне вели в счете 1:0, 2:1, 4:3.

Два гола в ворота эстонцев забил Ицхак А-Леви (Долфинс Ашдод). По разу отличились Дан Бар-Эль (Маккаби, Нетания) и Став Бен-Аарон.

Положение команд после двух туров (в следующий этап выходят команды, занявшие первое и второе места): Израиль, Норвегия по 4 очка, Эстония 2, Греция 0.