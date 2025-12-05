Прервалась легендарная серия Леброна Джеймса. Результаты матчей НБА
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Лос-Анджелес Лейкерс" одолел "Торонто" 123:120.
Филадельфия Сиксерз - Голден Стэйт Уорриорз 99:98
Победный бросок Ви Джей Эджкомб сделал за 0.9 секунды до финальной сирены. Тариз Макси блокировал последний бросок гостей. Макси набрал 35 очков.
Вашингтон Уизардс - Бостон Селтикс 101:146
Деррик Уайт (Бостон) провел лучший матч в сезоне (30 + 7 подборов + 9 передач).
Торонто Рэпторх - Лос-Анджнлнм Лейкерс 120:123
Леброн Джеймс набрал 8 очков, сделал 6 подборов и 11 передач. Впервые с 2007 года он набрал в матче менее 10 очков. Прервалась легендарная серия из 1297 игр.
"Лейкерс" играли без Луки Дончича.
Победный трехочковый бросок сделал Рей Хачимура на последней секунде после передачи Леброна Джеймса.
Нью-Орлеан Пеликанз - Миннесота Тимбервулвз 116:125