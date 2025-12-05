x
05 декабря 2025
Спорт

Прервалась легендарная серия Леброна Джеймса. Результаты матчей НБА

Баскетбол
Знаменитые спортсмены
НБА
время публикации: 05 декабря 2025 г., 10:07 | последнее обновление: 05 декабря 2025 г., 10:07
AP Photo/Mark J. Terrill

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Лос-Анджелес Лейкерс" одолел "Торонто" 123:120.

Филадельфия Сиксерз - Голден Стэйт Уорриорз 99:98

Победный бросок Ви Джей Эджкомб сделал за 0.9 секунды до финальной сирены. Тариз Макси блокировал последний бросок гостей. Макси набрал 35 очков.

Вашингтон Уизардс - Бостон Селтикс 101:146

Деррик Уайт (Бостон) провел лучший матч в сезоне (30 + 7 подборов + 9 передач).

Торонто Рэпторх - Лос-Анджнлнм Лейкерс 120:123

Леброн Джеймс набрал 8 очков, сделал 6 подборов и 11 передач. Впервые с 2007 года он набрал в матче менее 10 очков. Прервалась легендарная серия из 1297 игр.

"Лейкерс" играли без Луки Дончича.

Победный трехочковый бросок сделал Рей Хачимура на последней секунде после передачи Леброна Джеймса.

Нью-Орлеан Пеликанз - Миннесота Тимбервулвз 116:125

Спорт
