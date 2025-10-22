x
22 октября 2025
Спорт

Дзюдо. Трое израильтянок входят в Тор-10 мирового рейтинга

Дзюдо
Рейтинги
время публикации: 22 октября 2025 г., 11:35 | последнее обновление: 22 октября 2025 г., 11:39
Дзюдо. Трое израильтянок входят в Тор-10 мирового рейтинга
AP Photo/Eugene Hoshiko

Международная федерация дзюдо опубликовала рейтинги лучших спортсменов по весовым категориям.

Трое израильтянок входят в первые десятки.

Раз Гершко занимает третье место в категории свыше 78 кг. В этом месяце она выиграла два турнира Гран-при в Латинской Америке.

Десятые места занимают Инбар Ланир (до 78 кг) и Тимна Нельсон Леви (до 57 кг).

Гефен Примо (до 52 кг) занимает 15-е место.

У мужчин лучший результат - Петр Пальчик (до 100 кг) - 35-е место.

