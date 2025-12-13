x
Мир

Наводнения в Индонезии: более 1000 погибших

Индонезия
время публикации: 13 декабря 2025 г., 10:56 | последнее обновление: 13 декабря 2025 г., 11:31
Наводнения в Индонезии: более 1000 погибших
AP Photo/Nazar Chaniago

Власти Индонезии сообщили, что число жертв наводнений и оползней в стране превысило 1000 человек.

Согласно сообщению, ещё 218 человек остаются пропавшими без вести.

Наводнения начались на острове Суматра на западе страны около двух недель назад. В результате стихийного бедствия более 5400 человек получили травмы, а около 1,2 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома.

Наводнения были вызваны муссонными дождями, которые привели к выходу рек из берегов, повредив тысячи домов и зданий.

Потоки воды и грязи затопили населенные пункты и разрушили инфраструктуру.

Поисково-спасательные работы продолжаются в тяжелых условиях: многие районы остаются отрезанными из-за разрушенных дорог и мостов, в ряде мест отсутствует электричество и связь.

