Евролига. "Апоэль" проиграл "Жальгирису"
время публикации: 13 февраля 2026 г., 22:23 | последнее обновление: 13 февраля 2026 г., 22:29
В матче двадцать восьмого тура регулярного чемпионата Евролиги "Апоэль" (Тель-Авив) проиграл "Жальгирису" 82:93.
"Красные", еще недавно уверенно лидировавшие, потерпели пятое поражение подряд.
После 10 минут 24:20, 20 - 44:43, 30 - 63:62.
Последнюю четверть литовцы уверенно выиграли 30:20.
Форвард "Жальгириса" Мозес Райт набрал 25 очков и сделал 6 подборов.
