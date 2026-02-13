x
13 февраля 2026
Спорт

Евролига. "Апоэль" проиграл "Жальгирису"

Баскетбол
время публикации: 13 февраля 2026 г., 22:23 | последнее обновление: 13 февраля 2026 г., 22:29
Евролига. "Апоэль" проиграл "Жальгирису"
AP Photo/Tony Gutierrez

В матче двадцать восьмого тура регулярного чемпионата Евролиги "Апоэль" (Тель-Авив) проиграл "Жальгирису" 82:93.

"Красные", еще недавно уверенно лидировавшие, потерпели пятое поражение подряд.

После 10 минут 24:20, 20 - 44:43, 30 - 63:62.

Последнюю четверть литовцы уверенно выиграли 30:20.

Форвард "Жальгириса" Мозес Райт набрал 25 очков и сделал 6 подборов.

Спорт
