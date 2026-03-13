x
Спорт

"Трипл-дабл 30 +" Николы Йокича. Результаты матчей НБА

Баскетбол
НБА
время публикации: 13 марта 2026 г., 13:12 | последнее обновление: 13 марта 2026 г., 13:12
"Трипл-дабл 30 +" Николы Йокича. Результаты матчей НБА
AP Photo/Eric Gay

Состоялись матчи Регулярного чемпионата НБА. "Денвер" в гостях победил "Сан-Антони" 136:131.

Майами Хит - Милуоки Бакс 112:105

"Майами" одержал седьмую победу подряд.

Мемфис Гризлиз - Даллас Мэверикс 112:120

Крис Миддлтон провел самый результативный матч в сезоне - 35 очков. В последней четверти он набрал 22 очка, обеспечив победу гостей.

Последнюю четверть "Даллас" выиграл 34:28.

Сан-Антонио Сперз - Денвер Наггетс 131:136

Никола Йокич сделал "трипл-дабл" (31 + 20 подборов + 12 передач). Джамал Мюррей (Денвер) набрал 39 очков.

Защитник "Сан-Антонио" Стефон Касл сделал "трипл-дабл" (30 + 11 подборов + 10 передач).

Лос-Анджелес Лейкерс - Чикаго Булз 142:130

Лука Дончич был близок к "трипл-даблу 50+" (51 + 10 подборов + 9 передач).

