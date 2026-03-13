x
Спорт
Спорт

Израильтяне набрали 18 очков. "Бруклин" проиграл. Результаты матчей НБА

время публикации: 13 марта 2026 г., 11:52 | последнее обновление: 13 марта 2026 г., 11:52
Израильтяне набрали 18 очков. "Бруклин" проиграл. Результаты матчей НБА
AP Photo/Colin Hubbard

Состоялись матчи Регулярного чемпионата НБА. "Атланта" победила "Бруклин" 108:97.

Детройт Пистонз - Филадельфия Сиксерз 131:109

"Детройт" одержал вторую победу подряд и продолжает лидировать в Восточной конференции.

Индиана Пэйсерз - Финикс Санз 108:123

Потрясающий матч провели лидеры "Финикса". Девин Букер набрал 43 очка, Джайлен Грин - 36.

Орландо Мэджик - Вашингтон Уизардс 136:131 (овертайм)

Основное время 123:123.

Джайлен Саггс установил личный рекорд результативности и сделал победный бросок за 87 секунд до конца овертайма (последний раз в матче вывел "Орландо" вперед).

Атланта Хоукс - Бруклин Нетс 108:97

Статистика баскетболистов сборной Израиля и "Бруклина": Бен Сараф (10 + 4 передачи), Дэнни Вульф (8 + 8 подборов + 2 передачи).

Спорт
