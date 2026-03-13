Израильтяне набрали 18 очков. "Бруклин" проиграл. Результаты матчей НБА
время публикации: 13 марта 2026 г., 11:52 | последнее обновление: 13 марта 2026 г., 11:52
Состоялись матчи Регулярного чемпионата НБА. "Атланта" победила "Бруклин" 108:97.
Детройт Пистонз - Филадельфия Сиксерз 131:109
"Детройт" одержал вторую победу подряд и продолжает лидировать в Восточной конференции.
Индиана Пэйсерз - Финикс Санз 108:123
Потрясающий матч провели лидеры "Финикса". Девин Букер набрал 43 очка, Джайлен Грин - 36.
Орландо Мэджик - Вашингтон Уизардс 136:131 (овертайм)
Основное время 123:123.
Джайлен Саггс установил личный рекорд результативности и сделал победный бросок за 87 секунд до конца овертайма (последний раз в матче вывел "Орландо" вперед).
Атланта Хоукс - Бруклин Нетс 108:97
Статистика баскетболистов сборной Израиля и "Бруклина": Бен Сараф (10 + 4 передачи), Дэнни Вульф (8 + 8 подборов + 2 передачи).
