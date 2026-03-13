x
13 марта 2026
Спорт

Победа "Реала". Результаты матчей Евролиги

Баскетбол
время публикации: 13 марта 2026 г., 09:22
Победа "Реала". Результаты матчей Евролиги
Состоялись матчи тридцать первого тура регулярного чемпионата Евролиги.

Тель-авивские "Маккаби" и "Апоэль" сыграют сегодня вечером.

Монако (Франция) - Олимпиакос (Пирей, Греция) 81:80

Греки на последней минуте вели в счете 80:79.

Дубай (ОАЭ) - Баскония (Витория, Испания) 100:94

"Дабл-дабл" сделал центровой басков Мамади Диаките (27 + 12 подборов).

Бавария (Мюнхен, Германия) - Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) 80:81

Вторую половину матча турки выиграли 55:41.

На последней минуте хозяева вели в счете 80:76.

Решающим стал точный трехочковый.

Реал (Мадрид, Испания) - Валенсия (Испания) 96:79

Панатинаикос (Афины, Греция) - Жальгирис (Каунас, Литва) 92:88

Париж (Франция) - АСВЕЛ (Лион-Виллербан, Франция) 90:81

Спорт
