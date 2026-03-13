Победа "Реала". Результаты матчей Евролиги
время публикации: 13 марта 2026 г., 09:22 | последнее обновление: 13 марта 2026 г., 09:22
Состоялись матчи тридцать первого тура регулярного чемпионата Евролиги.
Тель-авивские "Маккаби" и "Апоэль" сыграют сегодня вечером.
Монако (Франция) - Олимпиакос (Пирей, Греция) 81:80
Греки на последней минуте вели в счете 80:79.
Дубай (ОАЭ) - Баскония (Витория, Испания) 100:94
"Дабл-дабл" сделал центровой басков Мамади Диаките (27 + 12 подборов).
Бавария (Мюнхен, Германия) - Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) 80:81
Вторую половину матча турки выиграли 55:41.
На последней минуте хозяева вели в счете 80:76.
Решающим стал точный трехочковый.
Реал (Мадрид, Испания) - Валенсия (Испания) 96:79
Панатинаикос (Афины, Греция) - Жальгирис (Каунас, Литва) 92:88
Париж (Франция) - АСВЕЛ (Лион-Виллербан, Франция) 90:81
Ссылки по теме