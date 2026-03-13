x
13 марта 2026
|
последняя новость: 14:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
13 марта 2026
|
13 марта 2026
|
последняя новость: 14:11
13 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Лыжные гонки. Йоханнес Клебо выиграл общий зачет Кубка мира и получил сотрясение мозга

Знаменитые спортсмены
Лыжи
время публикации: 13 марта 2026 г., 12:41 | последнее обновление: 13 марта 2026 г., 12:41
Лыжные гонки. Йоханнес Клебо выиграл общий зачет Кубка мира и получил сотрясение мозга
AP Photo/Alessandro Trovati

Йоханнес Клебо досрочно выиграл общий и спринтерский зачет Кубка мира по лыжным гонкам сезона 2025-26 годов.

Йоханнес Клебо - 11-кратный олимпийский чемпион, 15-краиный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка мира.

Во время спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Драммене Йоханнес Клебо упал и получил сотрясение мозга.

Он столкнулся с двумя другими лыжниками, ударился затылком о землю и не смог продолжить гонку.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 21 февраля 2026

Лыжные гонки. Йоханнес Клебо стал шестикратным чемпионом Миланской олимпиады
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 февраля 2026

Олимпиада. Лыжное двоеборье. В командном спринте победили норвежцы
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 февраля 2026

Олимпиада. Лыжные гонки. В командном спринте победили норвежцы
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 февраля 2026

Олимпиада. Лыжные гонки. В командном спринте победили шведки