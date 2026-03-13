Лыжные гонки. Йоханнес Клебо выиграл общий зачет Кубка мира и получил сотрясение мозга
время публикации: 13 марта 2026 г., 12:41 | последнее обновление: 13 марта 2026 г., 12:41
Йоханнес Клебо досрочно выиграл общий и спринтерский зачет Кубка мира по лыжным гонкам сезона 2025-26 годов.
Йоханнес Клебо - 11-кратный олимпийский чемпион, 15-краиный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка мира.
Во время спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Драммене Йоханнес Клебо упал и получил сотрясение мозга.
Он столкнулся с двумя другими лыжниками, ударился затылком о землю и не смог продолжить гонку.
Ссылки по теме