Лыжные гонки. Йоханнес Клебо выиграл общий зачет Кубка мира и получил сотрясение мозга

Йоханнес Клебо досрочно выиграл общий и спринтерский зачет Кубка мира по лыжным гонкам сезона 2025-26 годов.

Йоханнес Клебо - 11-кратный олимпийский чемпион, 15-краиный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка мира.

Во время спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Драммене Йоханнес Клебо упал и получил сотрясение мозга.

Он столкнулся с двумя другими лыжниками, ударился затылком о землю и не смог продолжить гонку.