12 марта 2026
Спорт

25-й "трипл-дабл" Йокича в сезоне. Результаты матчей НБА

время публикации: 12 марта 2026 г., 13:12 | последнее обновление: 12 марта 2026 г., 13:12
AP Photo/David Zalubowski

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Денвер" разгромил "Хьюстон" 129:93.

Юта Джаз - Нью-Йорк Никс 117:134

"Нью-Йорк" прервал серию из двух поражений.

Денвер Наггетс - Хьюстон Рокетс 129:93

Вторую половину матча хозяева выиграли 76:46.

Лидер "Денвера" Никола Йокич сделал 25-й "трипл-дабл" в сезоне (16 + 12 подборов + 13 передач).

Сакраменто Кингз - Шарлотт Хорнетс 109:117

Лос-Анджелес Клипперс - Миннесота Тимбервулвз 153:128

"Клипперс" одержал третью победу подряд . Кавай Леонард (Лос-Анджелес) набрал 45 очков.

"Клипперс" поднялся над отметкой 0.5 (33 победы в 65 матчах).

Спорт
