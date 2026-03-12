25-й "трипл-дабл" Йокича в сезоне. Результаты матчей НБА
время публикации: 12 марта 2026 г., 13:12 | последнее обновление: 12 марта 2026 г., 13:12
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Денвер" разгромил "Хьюстон" 129:93.
Юта Джаз - Нью-Йорк Никс 117:134
"Нью-Йорк" прервал серию из двух поражений.
Денвер Наггетс - Хьюстон Рокетс 129:93
Вторую половину матча хозяева выиграли 76:46.
Лидер "Денвера" Никола Йокич сделал 25-й "трипл-дабл" в сезоне (16 + 12 подборов + 13 передач).
Сакраменто Кингз - Шарлотт Хорнетс 109:117
Лос-Анджелес Клипперс - Миннесота Тимбервулвз 153:128
"Клипперс" одержал третью победу подряд . Кавай Леонард (Лос-Анджелес) набрал 45 очков.
"Клипперс" поднялся над отметкой 0.5 (33 победы в 65 матчах).
