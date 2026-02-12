x
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Олимпиада. В супергиганте победила итальянка. Сара Шлепер установила рекорд

Зимняя Олимпиада 2026
Горные лыжи
время публикации: 12 февраля 2026 г., 14:16 | последнее обновление: 12 февраля 2026 г., 14:16
Олимпиада. В супергиганте победила итальянка. Сара Шлепер установила рекорд
AP Photo/Marco Trovati

Чемпионкой олимпиады в супергиганте стала итальянка Федерика Бриньоне.

На втором месте француженка Ромен Мирадоли, на третьем - австрийка Корнелия Хюттер.

Украинка Анастасия Шепиленко не финишировала.

Итальянка София Годжа, считавшаяся одной из фавориток, не попала в одни из ворот и выбыла из борьбы.

Мексиканка Сара Шлепер, финишировавшая 26-й, стала первой горнолыжницей, принявшей участие в семи олимпиадах. 19 февраля рекордсменке исполнится 47 лет.

