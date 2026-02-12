Олимпиада. В супергиганте победила итальянка. Сара Шлепер установила рекорд

Чемпионкой олимпиады в супергиганте стала итальянка Федерика Бриньоне.

На втором месте француженка Ромен Мирадоли, на третьем - австрийка Корнелия Хюттер.

Украинка Анастасия Шепиленко не финишировала.

Итальянка София Годжа, считавшаяся одной из фавориток, не попала в одни из ворот и выбыла из борьбы.

Мексиканка Сара Шлепер, финишировавшая 26-й, стала первой горнолыжницей, принявшей участие в семи олимпиадах. 19 февраля рекордсменке исполнится 47 лет.