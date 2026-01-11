Умер известный советский тяжелоатлет, чемпион Мюнхенской олимпиады
11 января на 78-м году жизни умер известный советский тяжелоатлет Мухарбий Киржинов, сообщают российские СМИ.
Он умер в больнице в Майкопе.
Мухарбий Киржинов - чемпион Мюнхенской олимпиады, двукратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы, четырехкратный чемпион СССР, четырехкратный мировой рекордсмен.
