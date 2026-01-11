x
11 января 2026
11 января 2026
Спорт

Умер известный советский тяжелоатлет, чемпион Мюнхенской олимпиады

Тяжелая атлетика
Знаменитые спортсмены
время публикации: 11 января 2026 г., 14:41 | последнее обновление: 11 января 2026 г., 14:47
Умер известный советский тяжелоатлет, чемпион Мюнхенской олимпиады
AP Photo/Darron Cummings

11 января на 78-м году жизни умер известный советский тяжелоатлет Мухарбий Киржинов, сообщают российские СМИ.

Он умер в больнице в Майкопе.

Мухарбий Киржинов - чемпион Мюнхенской олимпиады, двукратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы, четырехкратный чемпион СССР, четырехкратный мировой рекордсмен.

Спорт
