Умер легендарный футболист и тренер ЦСКА и сборной Болгарии

3 января на 81-м году жизни умер легендарный болгарский футболист и тренер Димитар Пенев, сообщают болгарские СМИ.

Защитник выступал за софийские клубы "Локомотив" и ЦСКА. Восьмикратный чемпион Болгарии, пятикратный обладатель Кубка Болгарии.

Димитар Пенев трижды участвовал в чемпионатах мира как игрок.

В 1994 году под его руководством сборная Болгарии заняла четвертое место на чемпионате мира в США.

Димитар Пенев дважды признавался лучшим футболистом года в Болгарии.