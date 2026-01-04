Умер легендарный футболист и тренер ЦСКА и сборной Болгарии
время публикации: 04 января 2026 г., 08:06 | последнее обновление: 04 января 2026 г., 08:06
3 января на 81-м году жизни умер легендарный болгарский футболист и тренер Димитар Пенев, сообщают болгарские СМИ.
Защитник выступал за софийские клубы "Локомотив" и ЦСКА. Восьмикратный чемпион Болгарии, пятикратный обладатель Кубка Болгарии.
Димитар Пенев трижды участвовал в чемпионатах мира как игрок.
В 1994 году под его руководством сборная Болгарии заняла четвертое место на чемпионате мира в США.
Димитар Пенев дважды признавался лучшим футболистом года в Болгарии.
