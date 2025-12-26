x
|
26 декабря 2025
Спорт

Умер легендарный футболист "Нотингем Форест"

время публикации: 26 декабря 2025 г., 12:38 | последнее обновление: 26 декабря 2025 г., 12:47
Джон Робертсон слева
AP Photo, File

25 декабря на 73-м году жизни умер знаменитый шотландский футболист Джон Робертсон.

Некролог на официальном сайте "Ноттингем Фоеест" озаглавлен "Наш величайший".

Левый полузащитник выступал за "Ноттингем Форест" и "Дерби Каунти".

В составе "лесников" Джон Робертсон - чемпион Англии 1979 года, двукратный обладатель Кубка Лиги, обладатель Суперкубка Англии, двукратный обладатель Кубка европейских чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА 1979 года.

В составе сборной Шотландии он - участник чемпионатов мира 1978 и 1982 годов.

В составе сборной Шотландии Джон Робертсон забил восемь голов, в том числе два гола в ворота сборной Израиля. !.

