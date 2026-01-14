Сын Златана Ибрагимовича будет выступать за "Аякс"
время публикации: 14 января 2026 г., 13:25 | последнее обновление: 14 января 2026 г., 13:25
19-летний атакующий полузащитник Максимиллиан Ибрагимович на правах аренды будет выступать за "Аякс".
Об этом сообщает сайт клуба из Амстердама.
Статья названа "Как отец".
Срок аренды до конца сезона с правом выкупа.
Сын Златана Ибрагимовича с 2022 года играет за молодежную команду "Милана".
Предполагается, что Ибрагимович- младший будет играть за молодежную команду "Аякса".
Златан Ибрагимович играл за "Аякс" в 2001-04 годах, за "Милан" - в 2010-11 (аренда) и 2020-23 годах.
Ссылки по теме