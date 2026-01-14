x
14 января 2026
|
последняя новость: 14:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 января 2026
|
14 января 2026
|
последняя новость: 14:12
14 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Сын Златана Ибрагимовича будет выступать за "Аякс"

время публикации: 14 января 2026 г., 13:25 | последнее обновление: 14 января 2026 г., 13:25
Сын Златана Ибрагимовича будет выступать за "Аякс"
AP Photo

19-летний атакующий полузащитник Максимиллиан Ибрагимович на правах аренды будет выступать за "Аякс".

Об этом сообщает сайт клуба из Амстердама.

Статья названа "Как отец".

Срок аренды до конца сезона с правом выкупа.

Сын Златана Ибрагимовича с 2022 года играет за молодежную команду "Милана".

Предполагается, что Ибрагимович- младший будет играть за молодежную команду "Аякса".

Златан Ибрагимович играл за "Аякс" в 2001-04 годах, за "Милан" - в 2010-11 (аренда) и 2020-23 годах.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 января 2026

Достижение "Борусси". Первая победа "Майнца". Результаты матчей чемпионата Германии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 января 2026

Футбол. Майкл Каррик назначен главным тренером "Манчестер Юнайтед"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 января 2026

Кубок английской лиги. "Манчестер Сити" победил "Ньюкасл"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 января 2026

Альваро Арбелоа назначен главным тренером мадридского "Реала"