"Тампа" установила рекорд сезона. Результаты матчей НХЛ
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Тампа" в серии буллитов победила "Питтсбург" 2:1.
Коламбус Блю Джекетс - Калгари Флэймз 5:3
"Калгари" в этом матче успешно отыгрывался (в первые 50 минут) 2:2, 3:3.
На 59-й минуте Бун Дженнер забил победную шайбу.
За 3 секунды до финальной сирены Чарли Койл поразил пустые ворота.
Оттава Сенаторз - Ванкувер Кэнакс 2:1
"Сенаторы" прервали серию из 4 поражений.
По броскам 40:20 в пользу "Оттавы".
Еврейский защитник "Ванкувера" Зеэв Буюм отыграл 21 минуту 23 секунды. Показатель 0.
Еврейский нападающий "Ванкувера" Макс Сасон отыграл 14 минут. Показатель -1.
Питтсбург Пингвинз - Тампа-Бей Лайцтнинг 1:2 (буллиты)
На 55-й минуте счет был 0:0.
Победный буллит забросил Никита Кучеров.
"Тампа" одержала 11-ю победу подряд - рекорд сезона.