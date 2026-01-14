x
14 января 2026
|
последняя новость: 14:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 января 2026
|
14 января 2026
|
последняя новость: 14:12
14 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

"Тампа" установила рекорд сезона. Результаты матчей НХЛ

время публикации: 14 января 2026 г., 12:46 | последнее обновление: 14 января 2026 г., 12:53
"Тампа" установила рекорд сезона. Результаты матчей НХЛ
AP Photo/Gene J. Puskar

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Тампа" в серии буллитов победила "Питтсбург" 2:1.

Коламбус Блю Джекетс - Калгари Флэймз 5:3

"Калгари" в этом матче успешно отыгрывался (в первые 50 минут) 2:2, 3:3.

На 59-й минуте Бун Дженнер забил победную шайбу.

За 3 секунды до финальной сирены Чарли Койл поразил пустые ворота.

Оттава Сенаторз - Ванкувер Кэнакс 2:1

"Сенаторы" прервали серию из 4 поражений.

По броскам 40:20 в пользу "Оттавы".

Еврейский защитник "Ванкувера" Зеэв Буюм отыграл 21 минуту 23 секунды. Показатель 0.

Еврейский нападающий "Ванкувера" Макс Сасон отыграл 14 минут. Показатель -1.

Питтсбург Пингвинз - Тампа-Бей Лайцтнинг 1:2 (буллиты)

На 55-й минуте счет был 0:0.

Победный буллит забросил Никита Кучеров.

"Тампа" одержала 11-ю победу подряд - рекорд сезона.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 января 2026

Шутаут Коммессо. Результаты матчей НХЛ
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 января 2026

Давид сбил с ног Голиафа. Результаты матчей НХЛ
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 января 2026

Рекорд "Баффало". "Бостон" забил 10 голов. Результаты матчей НХЛ
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 января 2026

Победы "Вашингтона", "Юты" и "Виннипега". Результаты матчей НХЛ