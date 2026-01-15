x
15 января 2026
15 января 2026
Спорт

Чемпионат Европы по фигурному катанию. После короткой программы израильтянин на 7-м месте

Фигурное катание
время публикации: 15 января 2026 г., 20:40 | последнее обновление: 15 января 2026 г., 20:40
В соревнованиях мужчин после короткой программы лидирует Ника Егадзе
AP Photo/Charles Krupa

В Шеффилде, Великобритания, продолжается чемпионат Европы по фигурному катанию.

В соревнованиях мужчин после короткой программы лидирует Ника Егадзе (Грузия) (91.28 балла).

На втором и третьем местах эстонцы Александр Селевко (88.71) и Михаил Селевко (88.28).

Израильтянин Тамир Куперман, для которого это первый турнир подобного уровня, занимает седьмое место (79.82).

Украинец Кирило Маршак занимает 11-е место (76.92).

