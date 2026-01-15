Чемпионат Европы по фигурному катанию. После короткой программы израильтянин на 7-м месте
время публикации: 15 января 2026 г., 20:40 | последнее обновление: 15 января 2026 г., 20:40
В Шеффилде, Великобритания, продолжается чемпионат Европы по фигурному катанию.
В соревнованиях мужчин после короткой программы лидирует Ника Егадзе (Грузия) (91.28 балла).
На втором и третьем местах эстонцы Александр Селевко (88.71) и Михаил Селевко (88.28).
Израильтянин Тамир Куперман, для которого это первый турнир подобного уровня, занимает седьмое место (79.82).
Украинец Кирило Маршак занимает 11-е место (76.92).
