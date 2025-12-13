x
13 декабря 2025
Спорт

Результаты чемпионата Израиля по фигурному катанию

Фигурное катание
время публикации: 13 декабря 2025 г., 10:19 | последнее обновление: 13 декабря 2025 г., 10:19
AP Photo/Charles Krupa

В Холоне прошел Тринадцатый чемпионат Израиля по фигурному катанию.

Чемпионкой стала Мария Сенюк, которая будет представлять Израиль на Зимней олимпиаде 2026 года.

Ее результат 166.78 балла.

Серебряную медаль завоевала Мария Дмитриева (146.97).

Третье место заняла Элизабет Гурвиц (146.75).

Чемпионом Израиля стал Тамир Куперман.

В танцах на льду победили Шира Ихилов и Михаил Носовицкий.

