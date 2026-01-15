x
15 января 2026
15 января 2026
15 января 2026
15 января 2026
Спорт

Результаты жеребьевки четвертьфиналов Кубка Израиля по футболу

Футбол
время публикации: 15 января 2026 г., 12:05
Результаты жеребьевки четвертьфиналов Кубка Израиля по футболу
AP Photo/Youssef Loulidi

Состоялась жеребьевка четвертьфиналов Кубка Израиля по футболу.

Матчи этой стадии пройдут 3-5 февраля.

В четвертьфиналах сыграют:

Маккаби (Тель-Авив) - Маккаби (Яффо)

Маккаби (Хайфа) - Апоэль (Кфар-Саба) / Кафр-Касем (этот матч 1/8 финала еще не сыгран)

Бейтар (Иерусалим) - Бней Йегуда (Тель-Авив)

Маккаби Бней Райна - Апоэль (Беэр-Шева).

