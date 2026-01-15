Результаты жеребьевки четвертьфиналов Кубка Израиля по футболу
время публикации: 15 января 2026 г., 12:05 | последнее обновление: 15 января 2026 г., 12:05
Состоялась жеребьевка четвертьфиналов Кубка Израиля по футболу.
Матчи этой стадии пройдут 3-5 февраля.
В четвертьфиналах сыграют:
Маккаби (Тель-Авив) - Маккаби (Яффо)
Маккаби (Хайфа) - Апоэль (Кфар-Саба) / Кафр-Касем (этот матч 1/8 финала еще не сыгран)
Бейтар (Иерусалим) - Бней Йегуда (Тель-Авив)
Маккаби Бней Райна - Апоэль (Беэр-Шева).
