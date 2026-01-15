x
15 января 2026
|
последняя новость: 08:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 января 2026
|
15 января 2026
|
последняя новость: 08:35
15 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Чемпионат Европы по фигурному катанию. Израильтянка вышла в финал

время публикации: 15 января 2026 г., 08:35 | последнее обновление: 15 января 2026 г., 08:41
Чемпионат Европы по фигурному катанию. Израильтянка вышла в финал
AP Photo/Charles Krupa

В Шеффилде начался чемпионат Европы по фигурному катанию.

В соревнованиях женщин после короткой программы лидирует Нина Петрокина (Эстония) (70.61 балл).

На втором месте бельгийка Нина Пинцарроне (64.97), на третьем - итальянка Анна Педзетта (64.85).

Израильтянка Мария Сенюк заняла 20-е место и вышла в финал (52.40, в финал вышли 24 участницы).

Уроженка Израиля, представляющая Болгарию Александра Фейгин заняла 25-е место (49.70).

Украинка Елизавета Бабенко заняла 35-е место.

В соревнованиях спортивных пар лидируют Анастасия Метелкина и Лука Берулава (Грузия).

Украинцы София Голиченко и Артем Даренский занимают 16-е место.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 января 2026

Чемпионат Европы. Великобритания не выдала визы бывшим российским фигуристам
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 января 2026

Чемпионат Европы по фигурному катанию. Состав сборной Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 декабря 2025

Результаты чемпионата Израиля по фигурному катанию
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 декабря 2025

Фигурное катание. Golden Spin of Zagreb. Результаты израильтян