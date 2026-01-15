Чемпионат Европы по фигурному катанию. Израильтянка вышла в финал
В Шеффилде начался чемпионат Европы по фигурному катанию.
В соревнованиях женщин после короткой программы лидирует Нина Петрокина (Эстония) (70.61 балл).
На втором месте бельгийка Нина Пинцарроне (64.97), на третьем - итальянка Анна Педзетта (64.85).
Израильтянка Мария Сенюк заняла 20-е место и вышла в финал (52.40, в финал вышли 24 участницы).
Уроженка Израиля, представляющая Болгарию Александра Фейгин заняла 25-е место (49.70).
Украинка Елизавета Бабенко заняла 35-е место.
В соревнованиях спортивных пар лидируют Анастасия Метелкина и Лука Берулава (Грузия).
Украинцы София Голиченко и Артем Даренский занимают 16-е место.
