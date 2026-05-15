Умер легендарный нападающий "Лиона"

время публикации: 15 мая 2026 г., 11:02 | последнее обновление: 15 мая 2026 г., 11:13
Умер легендарный нападающий "Лиона"
AP Photo/Jean-Francois Badias

13 мая на 84-м году жизни умер знаменитый французский футболист Флери ди Налло, сообщают французские СМИ.

В некрологах его называют "легендой "Лиона" и "великим французским футболистом".

Флери ди Налло был одним из лучших нападающих чемпионата Франции 60-70-х годов.

В составе "Лиона" он трижды выигрывал Кубок Франции.

Флери ди Налло называли "маленьким принцем "Жерлана"" ("Жерлан" - легендарный стадион "Лиона").

Во второй половине 70-х годов нападающий выступал "Ред Стар" (Париж) и "Монпелье".

