Умер легендарный нападающий "Лиона"
время публикации: 15 мая 2026 г., 11:02 | последнее обновление: 15 мая 2026 г., 11:13
13 мая на 84-м году жизни умер знаменитый французский футболист Флери ди Налло, сообщают французские СМИ.
В некрологах его называют "легендой "Лиона" и "великим французским футболистом".
Флери ди Налло был одним из лучших нападающих чемпионата Франции 60-70-х годов.
В составе "Лиона" он трижды выигрывал Кубок Франции.
Флери ди Налло называли "маленьким принцем "Жерлана"" ("Жерлан" - легендарный стадион "Лиона").
Во второй половине 70-х годов нападающий выступал "Ред Стар" (Париж) и "Монпелье".
