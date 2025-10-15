x
15 октября 2025
|
последняя новость: 09:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 октября 2025
|
15 октября 2025
|
последняя новость: 09:03
15 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Англичане вышли на чемпионат мира. Результаты матчей

Футбол
время публикации: 15 октября 2025 г., 08:06 | последнее обновление: 15 октября 2025 г., 08:06
Англичане вышли на чемпионат мира. Результаты матчей
AP Photo/Mindaugas Kulbis

Сборная Англии вышла в финальную часть чемпионата мира по футболу 2026 года, заняв первое место в группе К.

Положение команд (сборные Латвии и Андорры сыграли по 7 матчей, остальные - 6): Англия 18 очков, Албания 11, Сербия 10, Латвия 5, Андорра 1.

Латвия - Англия 0:5

Гарри Кейн забил два гола.

По разу отличились Энтони Гордон (Ньюкасл) и Эберечи Эзе (Арсенал).

Гол в свои ворота забил Максим Тонишев (Рига).

Андорра - Сербия 1:3

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 октября 2025

Итальянцы разгромили сборную Израиля. Результаты матчей
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 октября 2025

Отборочный матч чемпионата мира. Итальянцы разгромили сборную Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 октября 2025

Отборочные матчи. Украинцы победили сборную Азербайджана, косовары - Швеции
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 октября 2025

Сенсация от сборной Фарерских островов. Рекорд Депая. Результаты матчей