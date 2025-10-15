Англичане вышли на чемпионат мира. Результаты матчей

Сборная Англии вышла в финальную часть чемпионата мира по футболу 2026 года, заняв первое место в группе К.

Положение команд (сборные Латвии и Андорры сыграли по 7 матчей, остальные - 6): Англия 18 очков, Албания 11, Сербия 10, Латвия 5, Андорра 1.

Латвия - Англия 0:5

Гарри Кейн забил два гола.

По разу отличились Энтони Гордон (Ньюкасл) и Эберечи Эзе (Арсенал).

Гол в свои ворота забил Максим Тонишев (Рига).

Андорра - Сербия 1:3